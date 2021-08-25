2012 model Nissan Qashqai mahkemeden satılıktır (İcradan satılık ikinci el araç)

T.C. Bafra Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2012 model Nissan Qashqai marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 4225 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.10.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 1 Adet, 55 JM 550 plakalı , 2014 model NİSSAN QASJHQAI 1.6 DCI PLA.PRE. MARKA , OTOMATİK VİTES ,SJNFDAJ1IU1188675, R9MA410C067661 MOTOR NOLU, 1598 CM3 SİLİNDİR HACİMLİ, DİZEL YAKITLI ,96 kW, SAFİR MAVİSİ, 94.622KM Lİ OTOMOBİL.



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