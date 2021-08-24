2015 model BMW 525 D Xdrive otomobil icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Mersin 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model BMW 525 D Xdrive marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 440 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 35 ABT 538 Tescil plakalı 2015 model gri füme renkli BMW 525 D XDRİVE 1995 cm3 SEDAN Tipindeki 74539208 MOTOR No'lu WBA5C9108FD465043 Şasi No?lu aracın kontak anahtarı ve ruhsatı mevcut, camların tamamı sağlam,lastikler % 50 oranında kullanılabilir durumda,jantları çelik jantlı, stepne,kriko ve bijon sökme anahtarı görülemedi,arka bağaj kapağı ve arka tampon isimli parçalar tek noktadan hasarlı,iç döşemeleri,ön göğüs ve eklenti aksamları normal,km si 207513 km de,araç otomatik vitesli vakumlu sanruflu tipinde, aracın motoru çalıştırıldı, çalışmasında herhangi bir sorun yok,motor,mekanik ve elektrik aksamlarında görsel olarak herhangi bir eksikliği görülemedi,aracın etrafında muhtelif göçük ve çizikler mevcut, ayrıca SBM (1/2) Kayitlarimiza göre ***5043 sasi noluBMW 525d XDRIVE markali arac 1 adet kazaya karismistir. KZ 1: 15/06/2018 ERP-Carpma 37094 TL hasar kaydı mevcut, genel durumu normal.



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