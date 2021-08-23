Lüks ev fiyatına karavan! Almanlar 2 milyon dolara ultra lüks karavan hazırladı

Pandemide gözde olan karavanda taleple birlikte ürün yelpazesi de artıyor. Dembell Motorhomes adlı Alman şirketi, karavanı lüks bir eve dönüştürdü. 2 milyon dolarlık karavan, üç akslı Mercedes şasenin yanı sıra Azimut yatlarının içini tasarlayan ekibin hazırladığı dizaynıyla göz dolduruyor.

Ana yatak odasında büyük boy yatak ve 55 inç TV bulunurken, bu oda dışarı doğru büyüyebiliyor. Karavanın önünde şoför koltuğunun yanı sıra masaj fonksiyonu olan 3 koltuk daha yer alırken, kapandığında bir yatak daha ortaya çıkıyor.

Tam donanımlı mutfağa, banyoya sahip karavanda cam kapılar farklı odaları birbirinden ayırıyor.

Modeline bağlı olarak, karavanın garajı bisiklet, scooter ve hatta iki kişilik spor bir arabayı alabilecek büyüklükte.