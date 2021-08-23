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    • Otomobil
    • 23.08.2021 09:02
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    • 23.08.2021 09:02
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    2005 model BMW 316 marka otomobil icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil fiyatları

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2005 model BMW 316 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Otomobil alacaklar dikkat! Ucuza geliyor

    T.C. Muğla 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2005 model BMW 316 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 94 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    48JC069 Plakalı , 2005 Model , BMW Marka , 316 İ-4 Tipli , A151H383 Motor No'lu , WBAEY11055FJ52800 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri ,Yakıt tipi benzin ve Lpg, 1596 cc motor hacmi, 115 hp motor gücü, 1305 kg net ağırlığı, 1+4 koltuk sayısı, kontak anahtarı bulunmaktadır. Aküde elektrik yok, radyo çalar var, göstergeler sağlam, aydınlatma ve ikaz lambaları sağlamdır.

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    Haberler Otomobil 2005 model BMW 316 marka otomobil icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil fiyatları
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