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    • Otomobil
    • 21.08.2021 08:15
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    • 21.08.2021 08:15
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    Otomobil alacaklar dikkat: 2015 model Audi A4 2.0 TDI icradan satılığa çıkartıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2015 model Audi A4 2.0 TDI marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu ilana bakmadan otomobil almayın!

    T.C. Çan İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Audi A4 2.0 TDI marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 277 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 17ED157 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , B8 Tipli , CGL487076 Motor No'lu , WAUZZZ8KXFN049853 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Siyah , Bilirkişi raporuna göree satışa konu 17ED157 plakalı 2015 Model AUDİ A4 2.0 TDİ 177 HP MULTITRONIC/B8 Tipli otomobil Siyah renklidir.Yakıt cinsi dizeldir. Silindir hacmi 1968cm3'dür.Bilirkişi raporuna göre satışa konu aracın geçmişe yönelik tramer kaydı bilgisinin alıcısı tarafından araştırılmalıdır. Aracın anahtarı vardır.

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