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    • Otomobil
    • 19.08.2021 15:03
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    • 19.08.2021 15:03
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    Japon devi Toyota'ya büyük şok! 2018'den bu yana en sert düşüş

    Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Japon devi Toyota, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle eylülde üretimi dünya çapında yüzde 40 azaltma kararı aldı. Kararın ardından Toyota'nın hisseleri yüzde 4,4 düşerek Aralık 2018'den bu yana en sert günlük düşüşü yaşadı.

    Japon devine şok! 2018’den bu yana en sert düşüş

    Nikkei gazetesi Toyota Motor Corp'un kritik yarı iletken sıkıntısı nedeniyle Eylül ayında küresel üretimi önceki planına göre yüzde 40 azaltacağını bildirdi.

    Toyota, 2011 Fukushima depreminin ardından yenilenen iş sürekliliği planı sayesinde daha büyük çip stoku bulundurarak salgın hastalık boyunca rakiplerinden daha iyi performans sergiledi.

    Ancak Asya'daki COVID-19 vakalarında yeniden artış, yarı iletken arzının talebe yetişememesinden kaynaklanan tedarik sıkıntılarını artırdı.

    ARALIK 2018'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE
    Satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota'nın hisseleri haberin etkisiyle yüzde 4.4 ekside kapanarak Aralık 2018'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti ve Nikkei endeksini yedi ayın en düşük seviyesine çekti.

        Habere göre Toyota, eylül ayında 900,000'in biraz altında olarak belirlediği araç üretim hedefini yaklaşık 500,000'e düşürdü. Şirket temsilcisi, haberde yer alan bilgileri teyit etmeye çalıştığını ifade etti.

        Toyota, bu ay gelişmekte olan ekonomilerdeki yeni COVID-19 vakaları, yarı iletken sıkıntısı ve yükselen malzeme fiyatları nedeniyle öngörülemeyen bir ortamla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

        Buna rağmen, Toyota Mart ayında sona erecek 12 aylık dönemde dünya genelinde 8.7 milyon otomobil satma tahminini sürdürdü.

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