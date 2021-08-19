Japon devi Toyota'ya büyük şok! 2018'den bu yana en sert düşüş

ARALIK 2018'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota'nın hisseleri haberin etkisiyle yüzde 4.4 ekside kapanarak Aralık 2018'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti ve Nikkei endeksini yedi ayın en düşük seviyesine çekti.