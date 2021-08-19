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    • Otomobil
    • 19.08.2021 10:58
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    • 19.08.2021 10:58
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    2012 model Hyundai araç 90 bin TL'ye icradan satışta

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2012 model Hyundai Accent Blue marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Dikkat çeken ilan! 90 bin TL’ye icradan satışta

    İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Hyundai Accent Blue marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 90 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34 HV 2093 Plakalı , 2012 Model , HYUNDAI Marka , ACCENT BLUE 1.6 CRDI PRİ. OTM Tipli , D4FBBU050076 Motor No'lu , KMHCU41UBCU179687 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Araç üzerinde dolu izleri mevcut sağ ön teker inik sağ tamponda çizik ve çatlaklar mevcut sol tamponda hafif vuruk izleri mevcut aracın ön camında sagalt tarafta kırık mevcut sol ön tampon kırık ve vuruklar görüldü anahtar olmadığından kilometresi görülemedi.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2012 model Hyundai araç 90 bin TL'ye icradan satışta
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