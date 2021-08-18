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    • Otomobil
    • 18.08.2021 10:24
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    • 18.08.2021 10:24
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    2016 model Renault Symbol marka araç icradan satış fiyatıyla dikkat çekti

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model Fiat Linea marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan ucuza 2016 model otomobil

    Torbalı İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Renault Symbol marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.08.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34RJ7407 Plakalı, 2016 Model, RENAULT Marka , K9KC612R403598 Motor No'lu , VF14SRCL455845520 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz, Aracın ön ve arka tampon köşelerinde sürtünme izleri mevcuttur. Ön tampon vuruntu nedeniyle kısmi çatlaktır ve yerinden oynanmıştır. Sağ arka çamurlukta vuruntu nedeniyle kısmi çöküntü vardır. Boya hasarı yoktur. Aracın üzerinde motoru, şanzımanı, saftı, kasası ve yürüyen aksamı ve aküsü üzerindedir. Aküsü boşalmış olduğundan çalışma durumu ve kilometre kontrolü yapılamamıştır. Araç çalışabilecek durumdadır. Araç pers jantlı ve tekerlekleri üzerinde olup, tekerlekler %25 kullanılabilir durumdadır. Sürücü ve yolcu hava yastıklıdır, Araç munael klimalı ve müzik çalarlıdır, Aracın iç döşemesi ve koltuklarında kullanımdan kaynaklı yıpranma ve kirlilik mevcuttur, araçta önceden boya ve değişen parça kontolü yapılmamıştır. SBM Sorgulamasında aracın kaza tespit tutanağına rastlanmamıştır.Aynı tip, marka ve model araçların 2.el piyasa değeri 110.000 TL - 125.000 TL arasında değişmektedir. 2016 model Renault Clio Symbol 2020yılı kasko değeri: 121.810,00 TL, 2. El piyasada eksiksiz ve temiz halde emsal satış değeri: 125.000,00 TL dir. 34 RJ 7407 Plaka sayılı aracın mevcut durumdaki haliyleki değeri 120.000,00 TL dir.

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    Haberler Otomobil 2016 model Renault Symbol marka araç icradan satış fiyatıyla dikkat çekti
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