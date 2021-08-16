İcradan satılık kelepir araç: 2017 model Fiat Linea 28 Eylül'de satışta

Kahramankazan İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Fiat Linea marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 104 bin 350 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34BKB963 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , LİNEA MULTİJET 1,3 Tipli , 199B10006637065 Motor No'lu , NM432300006K51110 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , Aracın ruhsatı bulunmamaktadır. Anahtarları mevcuttur. Aküsü bitmiş olduğundan araç yerinde çalıştırılamamıştır. Kilometresi tespit edilememiştir. Aracın ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar bulunmamaktadır. Aracın motor aksamının dış görünüş itibariyle hasarsız, ancak bakımsız, yoğun tozlu ve kirli durumda bulunduğu, örümcek ağlarının mevcut olduğu görülmüştür. Aracın iç aksamının hasarsız durumda bulunduğu, taban kesimlerinin bakımsız, kapı döşemelerinin ise yer yer kirli olduğu görülmüştür. Orijinal teybi mevcuttur. Aracın lastikleri % 40 seviyesindedir. Aracın motor kaputu ön kesimlerinde ve ön tamponda cisim çarpmaları sonucu oluşan mini izler, ön tamponda ise bölgesel boya dökülmeleri bulunmaktadır. Sol ön kapı üst kesimlerinde 2x4 cm ebatlarında boya deformasyonunun bulunduğu, sağ ön kapı ve arka kapı birleşim yerlerinde 10x30 cm ebatlarında sürtünmeye bağlı boya ve kaporta hasarının mevcut olduğu, sağ arka kapıda mini göçüğün bulunduğu, arka tampon sağ kesimlerinde bulunan çeki demiri plastik kapağının monte yerinden çıkmış olduğu tespit edilmiştir. Boya kalınlık ölçme cihazı ile yapılan kontrolde, aracın kaporta aksamında sonradan boyanmış parçaya rastlanmamıştır. Tramer kayıtlarında yapılan incelemede; 34 BKB 963 plaka numaralı aracın, geçmiş dönemlere ait kaza kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

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