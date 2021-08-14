2009 model Fiat marka araç icradan satılığa çıkartıldı! Otomobil almak isteyenlere büyük fırsat

T.C. Anamur İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2009 model Fiat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 67.800 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 06 BV 1298 Plakalı , 2009 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , 199A30003118277 Motor No'lu , NM432300003093878 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Kırmızı, aracın ruhsatı yok,kontak anahtarı olmadığından çalıştırılamamıştır.Araç kazaya uğramış olup sağ taraftan bir çarpılmanın meydana geldiği görülmektedir.Bilirkişi raporuna göre aracın kazalı durumu incelendiğinde; arka ve ön çamurluklar 2.000,00TL ,sağ ön kapı 8.000,00 TL,kaporta boya işçiliği 10.000,00TL,el işleri 200,00TL olmak üzere 20.200,00 TL masraf gerekmektedir,iç donanımlarının orjinal olup bulunması gereken bütün donanımlarının yerinde olduğu ve donanımlarında herhangi bir eksikliğin olmadığı görülmüştür,döşemesi iyi durumdadır,118.000kmdedir,Tramer kaydına göre araç 2 adet kazaya karışmıştır.



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