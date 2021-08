2015 model Renault Kadjar icradan ucuza satışa çıktı

Erdek İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Renault Kadjar marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 191 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.10.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34PRZ38 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , K9KF647D007017 Motor No'lu , VF1RFE00253800872 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi Beyaz , Araç Bilgisi: RENAULT marka, KADJAR model, OTOMOBİL cins, 2015 model yılı, BEYAZ (SEDEF) renk, K9KF647D007017 motor no, VF1RFE00253800872 şasi no, 229.806 KM, DİZEL yakıt sistemi, YARI OTOMATİK vites/şanzıman, 1461 CM3 silindir hacmi, 4+1 koltuk sayısı, YOLCU NAKLİHUSUSİ kullanımlıdır. Araç üzerindeki şasi numarası resmi kayıtlar ile eşleştirilmiş ve aynı olduğu tespit edilmiştir. Motor üzerindeki numara görülebilir alanda olmadığından, motor numarasına ulaşılamamış ve motor numarasının resmi kayıtlarla uyumlu olduğu tespit edilememiştir. Araç üzerinde sökük parça bulunmamaktadır. Motor aksam ayrıntılı incelenememiştir. Aracın genel durumu itibariyle, araç temiz ve kullanılabilir durumdadır. SBM Tramer Kaydına göre, araç 8 adet kazaya karışmıştır. Anahtar yok fakat ruhsatı mevcuttur. Anahtarı olmadığından araç çalıştırılamamıştır. Bu nedenle elektrik ve mekanik aksam kontrol edilememiştir, onarım bedeli hakkında yorum yapılamamıştır. Hasar Bilgisi:Ön sol sis far dış çerçevesi mevcut değildir. Ön tampon tırnaklarında kırık mevcuttur. Sol arka kapıda ezik mevcuttur. Sol arka çamurlukta ezik mevcuttur. Bagaj kapağında ağır ezik mevcuttur. Arka tamponda sürtme izi mevcuttur. Stepne mevcut değildir. Aracın 4 lastiği de %65 kullanılabilir durumdadır. Araç içi taban ve koltuk döşemeleri kirlidir. Satış KDV oranı, %1 'dir.G.T.İ.P.kodu 87.03.31.90.10.00 dir.

