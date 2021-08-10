Araç alacaklar dikkat! 2016 model Ford Ranger çift kabin pick-up icradan satılıktır

T.C. Muş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Ford Ranger marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 330.500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 02.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda araçla ilgili şu bilgiler yer aldı: 49DB098 Plakalı, 2016 Model, FORD Marka, Çift Kabin Pick-Up 160 PS Ranger ICA XLT E5 4x4 Tipli, GL12409 Motor No'lu, 6FPPXXMJ2PGL12409 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Çekiş Tipi 4WD(Sürekli), Motor Hacmi 2198cm3, Rengi Gri, Bilirkişi tarafından araç üzerinde yapılan fiziki incelemede aracın kontağının bulunduğu, gösterge ve motorunun çalıştırıldığı, araç dijital kilometresi 96.960 km olduğu görüldü.



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