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    • Otomobil
    • 09.08.2021 10:26
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    • 09.08.2021 10:26
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    2016 model Skoda marka araç icradan satışa çıkıyor! Fiyatı şaşırttı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2016 model Skoda Rapid marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2016 model araç icradan satışa çıkıyor! Fiyatı şaşırttı

    Didim İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Skoda Rapid marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 164 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    35ALA485 Plakalı , 2016 Model , SKODA Marka , NH Tipli , CUS234027 Motor No'lu , TMBAF6NH3G4029323 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , Satış Özellikleri; Skoda marka Rapid 1.4 TDI CR 90 Green Tec Style DSG tipi, , otomobil cinsi hususi araç. Araçta motor ve kaporta aksamında eksik parça yok, lastikleri kullanılır halde, aracın tramer kaydında 4944 TL ve 1061 TL'lik hasar kaydı var, aracın anahtarı ve ruhsatı yok halde bulunmaktadır.
    Aracın Satış Fiyatı: 164.000TL

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    Haberler Otomobil 2016 model Skoda marka araç icradan satışa çıkıyor! Fiyatı şaşırttı
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