Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    1000 beygirlik elektrikli canavar: Azani

    Hindistan'ın otomotiv dünyasındaki markası Mean Metal Motors, M-Zero adlı süper spor otomobilinden sonra 1000 beygirlilk bir hiper otomobil tanıttı. Azani isimli model, 1000 beygir güç ve 1000 Nm tork üretiyor.

    1000 beygirlik elektrikli canavar
    Dünyada birçok ülkede başta dizel olmak üzere katı yakıtlı otomobillerin üretiminin durdurulması planlanırken elektrikli sektöründe yenilikler devam ediyor. Hindistan'ın otomotiv dünyasındaki markası Mean Metal Motors, M-Zero adlı süper spor otomobilinden sonra 1000 beygirlilk bir hiper otomobil tanıttı. Azani isimli model, 1000 beygir güç ve 1000 Nm tork üretiyor. Araç 322 kilometre maksimum hıza çıkarken, 0'dan 100'e hızlanmasını 2.3 saniyede tamamlıyor. Tamamen elektrikli olan model 120 kWh'lık batarya ile 523 kilometrelik bir menzil gidebiliyor. Son teknoloji kullanılan yeni modelin üretiminde de yapay zeka devreye sokuluyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Son dakika haberi geldi! Orman yangını...
    Haberler Otomobil 1000 beygirlik elektrikli canavar: Azani
        SON DAKİKA