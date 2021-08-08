1000 beygirlik elektrikli canavar: Azani

Dünyada birçok ülkede başta dizel olmak üzere katı yakıtlı otomobillerin üretiminin durdurulması planlanırken elektrikli sektöründe yenilikler devam ediyor. Hindistan'ın otomotiv dünyasındaki markası Mean Metal Motors, M-Zero adlı süper spor otomobilinden sonra 1000 beygirlilk bir hiper otomobil tanıttı. Azani isimli model, 1000 beygir güç ve 1000 Nm tork üretiyor. Araç 322 kilometre maksimum hıza çıkarken, 0'dan 100'e hızlanmasını 2.3 saniyede tamamlıyor. Tamamen elektrikli olan model 120 kWh'lık batarya ile 523 kilometrelik bir menzil gidebiliyor. Son teknoloji kullanılan yeni modelin üretiminde de yapay zeka devreye sokuluyor.
- Otomobil
- 08.08.2021 Gazete