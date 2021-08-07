2005 model AUDİ marka A6 sedan icradan satışa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil fiyatları

T.C. Kayseri İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2005 model AUDİ marka A6 sedan araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 80 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 07CHN58 Plakalı , 2005 Model , AUDI Marka , A6 SEDAR Tipli , BLB100163 Motor No'lu , WAUZZZ4F95N125148 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , ANAHTAR VE RUHSAT YOK. KOLTUK DÖŞEMELERİ YIPRANMIŞ ESKİ DURUMDA, RADYO SUNRUF YOL BİLGİSAYARI MEVCUT, ÖN GÖGÜS GÖSTERGELER ESKİ, LASTİKLER KÖTÜ DURUMDA, KAPI KOLLARI KIRIK, ÖN SAĞ VE SOL SİS LAMBALARI VE ARKA SAĞ SOL STOP LAMBASI KIRIK DURUMDA, ÖN KAPUT SAĞ KÖŞESİ HASARLI, ARKA TAMPON SAĞ KÖŞESİ ÇATLAK, KAPORTA KOMPE GÜNEŞ YANIĞI, MUHTELİF İRİLİ UFAKLI ÇİZİKLER MEVCUT, ESKİ BAKIMSIZ ARAÇ OLDUĞU DETAYLI BİLGİ DOSYAMIZ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MEVCUTTUR.



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