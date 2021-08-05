Araç alacaklar dikkat! Bu ilan sizin için: 2012 model Fiat Doblo marka araç icradan satışta

Mersin 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Fiat Doblo marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 60 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi de belirtildi.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

33 ALM 45 tescil plakalı 2012 model beyaz renkli FİAT DOBLO CLASSIC COMBİ SAFELINE 1.3 M.JET KAMYONET tipindeki 199A20004766047 motor no'lu NM422300007158041 şasi no'lu aracın kontak anahtarı ve ruhsatı mevcut, camların tamamı sağlam, lastikler % 50 kullanılabilir durumda, jantları normal demir jantlı, stepne, kriko ve bijon sökme anahtarı mevcut, sol arka stop lambası çatlak, arka bagaj iç pandizotu yok, iç döşemeler defolu,ön göğüs sağ hava üflegeci yok, göğsün bazı kısımlarında çatlaklar mevcut, arka emniyet kemer tertibatı mevcut.Elektrik akımının olmamasından dolayı km. tespiti yapılamamıştır ancak TÜVTÜRK verilerine göre km.si 150.000 civarındadır. Araç 4+1 kişilik, çift sürgülü, koltuklu, camlı tipinde, 5 vitesli manuel şanzımanlıdır. Motoru elektrik akımının olmamasından dolayı çalıştırılamadı.Motor, mekanik ve elektrik aksamlarında görsel olarak herhangi bir eksiklik görülemedi.Etrafında muhtelif göçük ve çizikler mevcut.SBM(1/2) kayıtlarına göre****8041 şasi no'lu TOFAŞ-FİAT DOBLO CLASSIC COMBI SAFELINE 1.3 M.JET markalı araç 2 adet kazaya karışmıştır.KZ 1: 20/10/2016 Çarpma KZ 2: 13/07/2014 Çarpma 4750 TL hasar kaydı mevcuttur.Genel durumu normal.

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