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    • Otomobil
    • 03.08.2021 10:29
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    • 03.08.2021 10:29
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    İcradan satılık uygun fiyatlı otomobil: 2014 model Kia marka aracın satış tarihi belli oldu

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2014 model Kia marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Satış tarihi belli oldu! İcradan uygun fiyatlı otomobil

    Denizli 5. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Kia marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.08.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    20EK081 Plakalı , 2014 Model , KIA Marka , SLS Tipli , G4FDEZ917838 Motor No'lu , U5YPC814AEL571667 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Kia marka 2014 model otomobil, (AF çok amaçlı) beyaz renkli ruhsatı ve kontağı mevcut, sağ arka bagaj hafif göçük var, sağ ön sinyal mikalajı kırık, lastikleri eski vaziyette

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil İcradan satılık uygun fiyatlı otomobil: 2014 model Kia marka aracın satış tarihi belli oldu