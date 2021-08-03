İcradan satılık uygun fiyatlı otomobil: 2014 model Kia marka aracın satış tarihi belli oldu

Denizli 5. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Kia marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

20EK081 Plakalı , 2014 Model , KIA Marka , SLS Tipli , G4FDEZ917838 Motor No'lu , U5YPC814AEL571667 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Kia marka 2014 model otomobil, (AF çok amaçlı) beyaz renkli ruhsatı ve kontağı mevcut, sağ arka bagaj hafif göçük var, sağ ön sinyal mikalajı kırık, lastikleri eski vaziyette

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın