Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Ağır hasar kayıtlı araç sigortası yüksek çıkar mı? Kasko kaç TL ödenir?

Ağır hasar kayıtlı araçların satın alınıp alınmayacağı da, araç alacak kişilerce merak edilebiliyor. Günümüzde ağır hasar kayıtlı araçların kullanımı mevcuttur. Ağır hasarlı araçlar büyük hasar alan araçlar olduğundan, kişiler tarafından tercih edilmiyor. Her ne kadar tamir edilip güvenli bir duruma getirilse de, güvenilmeyen araç türleridir. Ağır hasar kaydı olan araçlar kişiler tarafından tercih edilmiyor ve satın alınmıyor. Ağır hasar kayıtlarında yer alan arabaların fiyatları her zaman diğer araçlara göre daha düşüktür.

Kişiler uygun fiyatta araç gördüğünde, ağır hasar kayıtlı olduğunu anlayabiliyor. Araçlarda bulunan hava yastıkları araçların aldığı darbelerden dolayı açılıyor. Hava yastıklarının açılmasıyla birlikte araç artık ağır hasar kayıtlı oluyor. Araçların büyük kazaya karışması sonucunda, hurdaya kaldırılabiliyor. Araç sahipleri bazen de araçlarını tamir ettirerek, eski araçlarını ağır hasarlı olarak kullanmaya devam edebiliyor. Ağır kaza geçirmiş araçlar genellikle kullanılan araç türleri değildir. Güvenlik açısında sorun yaratabileceğinden kişiler ağır hasar kayıtlı araçlardan uzak duruyor.