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    • Otomobil
    • 02.08.2021 13:34
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    • 02.08.2021 13:36
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    Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Ağır hasar kayıtlı araç sigortası yüksek çıkar mı? Kasko kaç TL ödenir?

    Araba almak isteyen vatandaşlar gündemde sıklıkla Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. İkinci el araç alacakların ilk baktıkları detay hasar konusudur ve araçta ne kadarlık bir hasar olduğunun tespit edilmesi gerekir. Tercihini ağır kazalar atlatmış ve uygun fiyatla satışta olan arabalardan yana kullanmak isteyen vatandaşların bir diğer merak ettiği soru ise Ağır hasar kayıtlı araç sigortası yüksek çıkar mı? Kasko kaç TL ödenir? Oluyor. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı?

    Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Ağır hasar kayıtlı araç sigortası yüksek çıkar mı? Kasko kaç TL ödenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araba sahibi olmak ve bunu uygun fiyatla yapmak isteyenler ağır hasarlı bir aracı almayı tercih edebiliyor fakat sigorta durumu değerlendirildiğinde farklı tutarlarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. İşte detaylar...

    AĞIR HASARLI ARAÇ ALINIR MI?

    Ağır hasar kaydı, araç satın alırken kişilerin önüne çıkan bir durumdur. Kişiler araçlarda görülen ağır hasar kaydının ne olduğunu öğrenmek adına, internet üzerinde hasar kaydı araştırması yapabiliyor. Ağır hasar kaydı oluşturulan araçlar büyük kazalar geçirmiş araçlardır. Araçlarda insan sağlığını korumak adına hava yastıkları bulunur. Büyük kazaya karışan araçlarda, hava yastıkları darbeye karşı otomatik olarak açılır. Hava yastıklarının açılma durumu, araçların ağır hasarlı olmasına neden olur.

    Ağır hasar kayıtlı araçların satın alınıp alınmayacağı da, araç alacak kişilerce merak edilebiliyor. Günümüzde ağır hasar kayıtlı araçların kullanımı mevcuttur. Ağır hasarlı araçlar büyük hasar alan araçlar olduğundan, kişiler tarafından tercih edilmiyor. Her ne kadar tamir edilip güvenli bir duruma getirilse de, güvenilmeyen araç türleridir. Ağır hasar kaydı olan araçlar kişiler tarafından tercih edilmiyor ve satın alınmıyor. Ağır hasar kayıtlarında yer alan arabaların fiyatları her zaman diğer araçlara göre daha düşüktür.

    Kişiler uygun fiyatta araç gördüğünde, ağır hasar kayıtlı olduğunu anlayabiliyor. Araçlarda bulunan hava yastıkları araçların aldığı darbelerden dolayı açılıyor. Hava yastıklarının açılmasıyla birlikte araç artık ağır hasar kayıtlı oluyor. Araçların büyük kazaya karışması sonucunda, hurdaya kaldırılabiliyor. Araç sahipleri bazen de araçlarını tamir ettirerek, eski araçlarını ağır hasarlı olarak kullanmaya devam edebiliyor. Ağır kaza geçirmiş araçlar genellikle kullanılan araç türleri değildir. Güvenlik açısında sorun yaratabileceğinden kişiler ağır hasar kayıtlı araçlardan uzak duruyor.

        AĞIR HASAR KAYITLI ARAÇ SİGORTASI YÜKSEK ÇIKAR MI?

        Yaşanan trafik kazaları sonucunda aracın aldığı hasar durumuna göre, araç için bir hasar kaydı oluşturulur. Bu hasar kayıtları arasında en çok korkulan ise "Ağır Hasar Kaydı" ve "Pert Kaydı"dır. Herhangi bir durumdan ötürü, bütünüyle hasar almış araç için oluşturulan hasar kaydına Pert Kaydı denir. Kasko sigortası yapılmış bir aracın, sigorta değerinde bir hasar almış olması, sigorta şirketleri tarafından o aracın "Ağır Hasar Kayıtlı" olarak nitelendirilmesine yol açar.

        Bir aracın ağır hasar kayıtlı olması, o aracın tehlike arz eden araçlar arasına girmesine sebebiyet vermektedir. Bu durum sonunda da en başta belirlenen kasko sigortası şartlarında da bir takım değişimler meydana gelmektedir. Sigorta fiyatları yüksek çıkacaktır.
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        Haberler Otomobil Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Ağır hasar kayıtlı araç sigortası yüksek çıkar mı? Kasko kaç TL ödenir?