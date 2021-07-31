2012 model Peugeot marka otomobil icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Ankara 23. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Peugeot marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 110.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 06bz012 Plakalı , 2012 Model , PEUGEOT Marka , 104H030549348 Motor No'lu , VF3YCTMFC12180893 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , akü zayıf durumda motor marş basbıyor göstergeler faal ön tamponda sürtme izleri ve kaplama soyulmaları var arka tamponda sürtme izleri ve ezikler var sağ arka çamurlukta sağ arka yan kısımda ve sol arka çamurlukta hasar var kaporta aksamlarının muhtelif yerlerinde çizik ve göçükler var motorda yağ kaçakları mevcut araç üzerinde bulunan şasi numarası belge üzerindeki numara ile eşleşti.



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