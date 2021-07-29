Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 29.07.2021 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2021 10:44
    ABONE OL

    2018 model Renault Kadjar marka araç icradan satışa çıktı! Tarih belli oldu

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2018 model Renault Kadjar marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2018 model araç icradan satışa çıktı! İşte detaylar

    Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Renault Kadjar marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 272 bin 502 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    03EN200 Plakalı, 2018 Model, RENAULT Marka, RFE Tipli, K9KF649D052631 Motor No'lu , VF1RFE00461150147 Şasi No'lu , Rengi Siyah, Cinsi: Otomobil- Km: 109.776 -Plaka Sayısı:03 EN 200 -Vites: Otomatik -Marka: Renault -Anahtar / Tescil belgesi - Mevcut/Yok -Model: RFE Kadjar -Teyp-Multimedya: Multimedya Mevcut -Kasa Tipi: AC-Steyşin- Stepne/Kriko/Bijon anahtarı: Mevcut/Mevcut/Mevcut -Model Yılı: 2018

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kıdem tazminatında flaş değişiklik
    Haberler Otomobil 2018 model Renault Kadjar marka araç icradan satışa çıktı! Tarih belli oldu