2018 model Renault Kadjar marka araç icradan satışa çıktı! Tarih belli oldu

Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Renault Kadjar marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 272 bin 502 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

03EN200 Plakalı, 2018 Model, RENAULT Marka, RFE Tipli, K9KF649D052631 Motor No'lu , VF1RFE00461150147 Şasi No'lu , Rengi Siyah, Cinsi: Otomobil- Km: 109.776 -Plaka Sayısı:03 EN 200 -Vites: Otomatik -Marka: Renault -Anahtar / Tescil belgesi - Mevcut/Yok -Model: RFE Kadjar -Teyp-Multimedya: Multimedya Mevcut -Kasa Tipi: AC-Steyşin- Stepne/Kriko/Bijon anahtarı: Mevcut/Mevcut/Mevcut -Model Yılı: 2018

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