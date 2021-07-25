2017 model Ford Yeni Transit 350 L kamyonet icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Banaz İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Ford Yeni Transit 350 L kamyonet otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 190.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

64k0055 Plakalı , 2017 Model , FORD MARKA YENİ TRANSİT 350 L Tipli , BEYAZ renk KAMYONET, 18.184 km, Dizel, Manuel vites, 2+1 koltuk sayılı, HK12070 Motor No'lu , NM0DXXTTGDHK12070 Şasi No'lu, Aracın anahtarı mevcut ancak aküsü yeterli elektrik enerjisi vermediğinden araç çalıştırılamamıştır. Aracın motor ve yürür aksamlarının araç üzerinde olduğu iç ve dış donanımlarından eksik parçası olmadığı, kaporta aksamlarında herhangi bir hasar görülmediği, Aracın motor kaputu ve sağ ve sol yan kısımlarında folya ile kaplanmış olduğu, koltukları, kapı iç döşemeleriyle torpido döşemelerinin temiz ve yıpranmamış vaziyette lastikleri yeni , kullanılabilir vaziyette, diş derinlikleri yaklaşıl %80 civarında olduğu, yedek lastiğinin ( stepne) araç üzerinde olduğu, Araç yeni görünümlü orijinalliğini kaybetmemiş olduğu anlaşılmıştır.

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