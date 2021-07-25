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    • Otomobil
    • 25.07.2021 09:46
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    • 25.07.2021 10:06
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    2014 model Fiat araç icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2014 model Fiat araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu haberi okumadan otomobil almayın

    Küçükçekmece 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Fiat araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34EL4828 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , 263A20005615815 Motor No'lu , NM426300006968575 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Anahtar ve ruhsat yok, anahtar olmadığı için aracın çalışıp çalışmadığı ve motor -şanzamın aksamında eksik olup olmadığı tespit edilemedi, km'si belli değil, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut. aracın başkaca gizli bir kusuru var ise de bilinmemektedir.

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    Haberler Otomobil 2014 model Fiat araç icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları