2011 model Ford C Max marka araç icradan satılıktır! İcradan satılık ucuza otomobiller

T.C. Ankara Satış memurluğu tarafından satışa sunulan 2011 model Ford C Max marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 06 DK 7652 Plakalı , 2011 Model , FORD Marka , NEW C MAX COMPACT TIT.1.6 TDCI Tipli , BL61258 Motor No'lu , WF0JXXWPBJBL61258 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 85HP , Motor Hacmi 1560cm3 , Rengi Siyah , 06DK7652 Plakalı, 2011 Model, FORD Marka , C Max 1.6 TDCI Titanium Model Tipli , BL61258 Motor No'lu , WF0JXXWPBJBL61258 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi MPV , Rengi Siyah , aracın aküsü tamamen bitik olduğundan km tespiti yapılamamış, 4 kapılı, motor hacmi 15600 cc, koltuk sayısı 4+1 ,ruhsatı veanahtarı mevcut, araçta cam tavan mevcut olduğu, tamponlarda sürtme izleri , boya dökülmeleri ve boya çatlaklarının mevcut olduğu, kapı ve çamurluklarında belirgin çizik ve sürtmelerin olduğu, sol ön tekere stepne takıldığı, sağ arka teker davlumbazı yerinden çıkmış vaziyette olduğu, araç içerisinin kullanıma bağlı olarak yıpranmış durumda olduğu, koltuk ve döşemelerde kir ve lekelerin mevcut olduğu, eksik parçanın olmadığı, aracın aküsünün tamamen bitik olduğundan araç çalıştırılamadığı, motorun göz ile kontrol edildiği ve motorun bakım gerektirdiği, eksik parçanın olmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup Ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılmıştır.



