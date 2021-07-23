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    • Otomobil
    • 23.07.2021 08:45
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    • 23.07.2021 08:45
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    2017 model Peugeot 301 icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model Peugeot 301 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu haberi okumadan otomobil almayın

    T.C. Kahramankazan İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Peugeot 301 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 104.300 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34BAF492 Plakalı , 2017 Model , PEUGEOT Marka , 301 ACTIVE 1,6 HDI 92 Tipli , 10JBFM0313928 Motor No'lu , VF3DD9HP0HJ887134 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz ,Aracın ruhsatı bulunmamaktadır. Anahtarları mevcuttur. Araç yerinde çalıştırılamamıştır. Kilometresi tespit edilememiştir. Aracın ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar bulunmamaktadır. Aracın motor aksamının hasarsız ve dış görünüş itibariyle kullanılabilir, ancak yoğun tozlu, kirli ve bakımsız, yoğun örümcek ağlarıyla kaplı olduğu görülmüştür.

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    Haberler Otomobil 2017 model Peugeot 301 icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları