Kadınların tercihi Porsche Macan

Porsche, yeni Macan modelini 3 farklı versiyon ile pazara sundu. Macan GTS modelinin 2.9 litrelik V6 çift turbo motoru 324 kW'lık güç üretiyor. 272 km/ sa'lik azami hıza sahip olan model, 0-100 km/sa hıza 4.3 saniyede çıkıyor.
2014'ten bu yana 600 bin adet satılan Macan, kadınların en çok tercih ettiği Porsche modeli oldu. Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "Türkiye'de de durum farklı değil. 2020'deki Porsche satışlarına baktığımızda kadın kullanıcı oranı yüzde 34 iken, model bazlı bakıldığında Macan yüzde 67'lik orana sahip" dedi.
2014'ten bu yana 600 bin adet satılan Macan, kadınların en çok tercih ettiği Porsche modeli oldu. Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "Türkiye'de de durum farklı değil. 2020'deki Porsche satışlarına baktığımızda kadın kullanıcı oranı yüzde 34 iken, model bazlı bakıldığında Macan yüzde 67'lik orana sahip" dedi.