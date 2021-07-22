Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadınların tercihi Porsche Macan

    Porsche, yeni Macan modelini 3 farklı versiyon ile pazara sundu. 2014'ten bu yana 600 bin adet satılan Macan, kadınların en çok tercih ettiği Porsche modeli oldu.

    Kadınların tercihi Macan
    Porsche, yeni Macan modelini 3 farklı versiyon ile pazara sundu. Macan GTS modelinin 2.9 litrelik V6 çift turbo motoru 324 kW'lık güç üretiyor. 272 km/ sa'lik azami hıza sahip olan model, 0-100 km/sa hıza 4.3 saniyede çıkıyor.

    2014'ten bu yana 600 bin adet satılan Macan, kadınların en çok tercih ettiği Porsche modeli oldu. Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "Türkiye'de de durum farklı değil. 2020'deki Porsche satışlarına baktığımızda kadın kullanıcı oranı yüzde 34 iken, model bazlı bakıldığında Macan yüzde 67'lik orana sahip" dedi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ege beşik gibi! Bir deprem daha...
    Haberler Otomobil Kadınların tercihi Porsche Macan