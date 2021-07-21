2014 model Mercedes C180 icradan satışa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. Kayseri İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Mercedes C180 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34KZ0736 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka, C180 1.6 AA SEDAN Tipli, 27491030271344 Motor No'lu, WDD2050401F082261 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah, Bilirkişi raporuna göre; aracın kontak anahtarı ve ruhsatının olmadığı, kapılar açık, aracın ön tampon, ön far ve sinyal lambaları, yan dikiz aynaları, beyin, akü, arka koltuk oturma kısmı, komple kapı iç döşemeleri, arka stop ve sinyal lambaları sökük durumda, arka stop lambalarının sökük kısmından görüldüğü kadarıyla araç beyninin bagajda olduğu görülmüştür.



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