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    • Otomobil
    • 21.07.2021 08:52
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    • 21.07.2021 08:52
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    2014 model Mercedes C180 icradan satışa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2014 model Mercedes C180 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Lüks araç fiyatıyla dikkat çekti

    T.C. Kayseri İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Mercedes C180 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18.08.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34KZ0736 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka, C180 1.6 AA SEDAN Tipli, 27491030271344 Motor No'lu, WDD2050401F082261 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah, Bilirkişi raporuna göre; aracın kontak anahtarı ve ruhsatının olmadığı, kapılar açık, aracın ön tampon, ön far ve sinyal lambaları, yan dikiz aynaları, beyin, akü, arka koltuk oturma kısmı, komple kapı iç döşemeleri, arka stop ve sinyal lambaları sökük durumda, arka stop lambalarının sökük kısmından görüldüğü kadarıyla araç beyninin bagajda olduğu görülmüştür.

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    Haberler Otomobil 2014 model Mercedes C180 icradan satışa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları