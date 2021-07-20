İcradan satılık ucuza kelepir araç! 2018 model Fiat Fiorino...

Ağrı İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Fiat Fiorino marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 96 bin 946 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

Satışa sunulan 04AAC151 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , FIORINO COMBI PREMIO 1.3 M JET 95 E6 Tipli , 330A10006670077 Motor No'lu , NM422500006J55375 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 95HP , Rengi gri , Satışa sunulan 04AAC151 Plakalı Aracın ruhsatının bulunmadığı, kontağının bulunmadığı motor ve aksamların yerinde olduğu,aracın üzerinde bulunan lastiklerin yazlık ve %50 aşınmış olduğu aracın uzun süre çalışmadığından dolayı aracın tamiri ve bakımın yapılmasının gerekebileceği ancak aracın sağlam olduğu ve çalışmasına engel bir durumun bulunmadığı araç çalıştırılmadığından dolayı kilometresi tespit edilememiş olup ancak model yılına göre yaklaşık olarak aracın 16.000 km yol yapmış olduğu araç bu haliyle satışa sunulmuştur.

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