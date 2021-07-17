Hızlı ve çevik: Aston Martin Valhalla

Aston Martin, emisyonları azaltırken üst düzey performans üretmek için 740 HP AMG yapımı 4.0 litrelik V8 ile 201 HP çift elektrikli motor sistemini birleştiren Valhalla otomobilini tanıttı.
İki kapılı otomobil, 2.5 saniyede 100 km/saat hıza ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 350 km/saat olarak açıklandı.
Aston Martin'in, Valhalla'yı 2023'ün sonuna doğru İngiltere'de 600 bin ile 700 bin euro arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor. Aracın yalnızca 2.5 yıl boyunca üretilmesi planlanıyor.
İki kapılı otomobil, 2.5 saniyede 100 km/saat hıza ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 350 km/saat olarak açıklandı.
Aston Martin'in, Valhalla'yı 2023'ün sonuna doğru İngiltere'de 600 bin ile 700 bin euro arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor. Aracın yalnızca 2.5 yıl boyunca üretilmesi planlanıyor.