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    • Otomobil
    • 15.07.2021 11:19
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    • 15.07.2021 11:19
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    İcradan satılık kelepir otomobil: 2013 model Dacia marka araç satışta

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2013 model Dacia marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan satılık kelepir otomobil! Tarih belli oldu

    Balıkesir Gönen İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Dacia marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 138 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.08.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    10 CBY 85 plakalı, Dacia marka, SD tipi, Model:2013 olan, beyaz renkli, Motor No:K9KJ898D108117, Şasi No:UU1HSDACN49119282 olan, yakıt dizel olan, yan aynaları metalik gri olan, ön camı dikey çatlamış olan, sol ön kapıda hafif ezik olan, anahtarı mevcut, aküsü bitik olan, km'si alınamamış olan, çelik jantlı, tekerleri %60 iyi durumda olan, muhtelif çizikleri olan otomobil 138.000,00 TL bedelle açık arttırma suretiyle satılıktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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