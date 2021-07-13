2016 model AUDI marka A8 L 2.0 model otomobil icradan satılıktır | İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. Bursa 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model AUDI marka A8 L 2.0 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.726.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



16E0004 Plakalı araç DOĞUŞ OTO YAKIN ÇEVRE YOLUÜZERİ FATİH MAH. NO:;327 Osmangazi/BURSA adresinde bulunmakta olup 2016 Model , AUDI Marka , CYP045162 Motor No'lu , WAUZZZ4H7HN010408 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah, 1.SOL ÖN ÇAMURLUK, A8 L 2.0 model, OTOMOBİL cins, SİYAH renk88.320 KM,1984 CM3 silindir hacmi, 4+1 koltuk sayısı, YOLCU NAKLİ – HUSUSİ kullanımlıdır.

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