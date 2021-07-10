2019 Model Ford Fiesta marka araç icradan satılıktır! İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2019 model Ford Fiesta marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 220 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

72AAH723 Plakalı, 2019 Model, FORD Marka, FİESTA Tipli, KK86081 Motor No'lu, WF0JXXGAHJKK86081 Şasi No'lu, Rengi Gri, Aracın genel durumu iyi. Anahtar olmadığından çalışıp çalışmadığı ve km bilgisi kontrol edilemedi. Lastik ve döşeme durumu iyi. SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamaktadır kaydı var. ARAÇ ENGELLİ ARACI OLUP ÖTV VE ÖTV 'YE BAĞLI KDV İHALE ALICISINA AİTTİR.



İlanın detayları için tıklayınız