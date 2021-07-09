2018 model Hyundai kelepir araç! İcradan satışa çıktı fiyatıyla şaşırttı

İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Hyundai i20 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 93 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

34 BOT 769 plaka numaralı 2018 model HYUNDAİ marka i20 CRDİ tipiOTOMOBİL AB-heçbek cinsi beyaz renkli NLHB151RAJZ463480 şase numaralı D4FCJD009900 Motor No'lu 1.4 dizel motor tipi düz vites , klima , iki ön cam otomatik , sürücü yolcu hava yastığı , kumaş döşeme özelliklerine sahip araç olduğu araç üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ;

Aracın komple gövdede muhtelif küçük boya çizikleri 4 lastiği % 50 oranın yıpranmış durumda bir araç olup diğer yönleriyle göz ile görülür eksik bir parçasının bulunmadığı , anahtarı ve ruhsatının olmadığı aracın anahtarı bulunmadığından motorunun çalışıp çalışmadığı ve km'sinin görülemediği tespit edilmiştir.

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