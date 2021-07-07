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    • Otomobil
    • 07.07.2021 12:10
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    • 07.07.2021 12:10
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    İcradan satılık ucuza kelepir otomobil: 2014 model Fiat Linea'nın satış tarihi belli oldu

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2014 model Fiat Linea marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan satılık ucuza kelepir otomobil

    Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Fiat Linea marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 18 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    34ADB090 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , LINEA 1.3 M.JET 95 HP E5 Tipli , 199B10005430950 Motor No'lu , NM432300006634000 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Otomobil cinsi araç, anahtar ve ruhsat yok, kmtespit edilemedi, motor durumu:pek çok parçası sökülmüş, çalışmaz durumda, atıl vaziyette,şase ve motor no okunamamış olup belirtilen şase ve motor no GİB kaydından alınmıştır. ARAÇ EKSİK PARÇALI OLUP İHALE ALICISININ ARAÇTAKİ EKSİK PARÇALARI FATURALANDIRARAK TAMAMLAMASI HALİNDE TESCİL VERİLECEKTİR.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil İcradan satılık ucuza kelepir otomobil: 2014 model Fiat Linea'nın satış tarihi belli oldu