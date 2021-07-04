Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 04.07.2021 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2021 10:44
    ABONE OL

    Tekirdağ'da ucuza araç fırsatı! 2014 model Fiat icradan satışta

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2014 model Fiat marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Ucuza araç fırsatı! 2014 model Fiat icradan satışta

    Tekirdağ Marmara Ereğlisi İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Fiat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 99 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    34LE1602 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , 263 Tipli , 263A20005492943 Motor No'lu , NM426300006187120 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , 34 LE 1602Plakalı 2014model FİAT DOBLO COMBİ 1.3 M.JET 90 E5 EASY marka kamyonet (BB VAN) araçincelenmiş; AracınDİZEL(SİLİNDİR HACMİ 1248)araç olduğu, aracın5 ileri manuel vites ve analog klimalı, ön kapı camlarının ve yan dikiz aynalarının elektrikli olduğu. Aracın dıştan genel görüntüsü itibariyle aracın kaporta aksamında sağ arka kapı ile sağ arka çamurluk bitişiğinde her iki aksamında çizik mevcut, ön kaput sol yan orta kısmında hafif çökük mevcut.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Artık saatler kaldı! Memur ve emekli zam oranı belli oluyor
    Haberler Otomobil Tekirdağ'da ucuza araç fırsatı! 2014 model Fiat icradan satışta