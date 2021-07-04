Tekirdağ'da ucuza araç fırsatı! 2014 model Fiat icradan satışta

Tekirdağ Marmara Ereğlisi İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Fiat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 99 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

34LE1602 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , 263 Tipli , 263A20005492943 Motor No'lu , NM426300006187120 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , 34 LE 1602Plakalı 2014model FİAT DOBLO COMBİ 1.3 M.JET 90 E5 EASY marka kamyonet (BB VAN) araçincelenmiş; AracınDİZEL(SİLİNDİR HACMİ 1248)araç olduğu, aracın5 ileri manuel vites ve analog klimalı, ön kapı camlarının ve yan dikiz aynalarının elektrikli olduğu. Aracın dıştan genel görüntüsü itibariyle aracın kaporta aksamında sağ arka kapı ile sağ arka çamurluk bitişiğinde her iki aksamında çizik mevcut, ön kaput sol yan orta kısmında hafif çökük mevcut.

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