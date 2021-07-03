2012 Model BMW araç icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 Model BMW marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 70 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 46DS565 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 88478113 Motor No'lu , WBAFW1106CDX12777 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , bilirkişi raporuna göre : Aracın motorunun bakımsız olduğu mevcut haliyle çalışamayacak durumda olduğu görülmüştür. Aracın iç kısmının pis olduğu, koltuklarının yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Teyp ve göstergenin yerinde olmadığı görülmüştür.



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