Otomotiv ihracatında Kocaeli haziran ayının lideri oldu

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinden biri olan Kocaeli haziranda 582 milyon 224 bin dolarla en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren il oldu.

Verilere göre, İstanbul, bu yılın haziran ayında önceki aylardaki çıkışını sürdürerek 551 milyon 492 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.