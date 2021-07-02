Otomotiv ihracatında Kocaeli haziran ayının lideri oldu

Otomotiv endüstrisinde bu yılın haziran en fazla ihracat gerçekleştiren il 588 milyon 224 bin dolarla Kocaeli oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın haziran ayında 2 milyar 352 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.
TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinden biri olan Kocaeli haziranda 582 milyon 224 bin dolarla en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren il oldu.
Verilere göre, İstanbul, bu yılın haziran ayında önceki aylardaki çıkışını sürdürerek 551 milyon 492 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.
Otomotivin önemli kentlerinden Bursa, 492 milyon 136 bin dolarlık ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.
Sakarya geçen ay 283 milyon 264 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara da 119 milyon 192 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.