Ankara'da icradan satılık Volkswagen marka araç! Satış tarihi belli oldu

Ankara 26. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Volkswagen marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 380 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

06 FF 1123 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX343555 Motor No'lu , WVWZZZ3CZGE212251 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Ön tahrikli, 1.6 Lt motor hacimli, 118561 Km'de, 4 kapılı, 4 lastikli, Alaşım jantlı, Yazlık lastik tipli, 235/45/ZR18 lastik cinsli hususi oto. Araç anahtarı var Araç yedek anahtarı yok Araç ruhsatı var Radyo/Teyp var Stepne var Akü faal Göstergeler faal Araç çalışır durumda değil Ön tamponda sürtme izleri var Ön panjurda kırıklar var Ön cam çatlak durumda Arka tamponda sürtme izleri var Kaporta aksamlarının muhtelif yerlerinde çizik ve göçükler var Jantlarda sürme izleri ve deformasyonlar mevcut.

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