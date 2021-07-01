Bunu yapmayan cezayı yer! Araç sahiplerine çok kritik uyarı

Özel araçlarıyla seyahate çıkacak vatandaşlar, bu kontrol sayesinde, yetersiz bakiyeyle yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçebilecek.

PTT müşterileri, internet üzerinden sadece "https://hgs.pttavm.com", e-Devlet uygulamasıyla da "https://turkiye.gov.tr" adresinden bakiye yükleme yapabiliyor. HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşların itibar etmemeleri ve sahte HGS sitelerine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.