2014 model Alfa Giulietta 1.6 JTD icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil fiyatları

T.C. Torbalı İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Alfa Giulietta 1.6 JTD marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 150 000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



35EB7869 Plakalı, Otomobil(Kompakt hatchback), ALFA ROMEO (FIAT) markası, ticari adı: Alfa Giulietta 1.6 JTD 105, 2014 Modeli, motor no:940A30007151529 , Şasi no:ZAR94000007346449, Yakıt cinsi dizel, silindir hacmi : 1598 cc, motor gücü :105 BG, Rengi kırmızı, koltuk sayısı:5 , kullanım amacı hususi -yolcu nakli, km durumu :Aküsü boşaldığından çalışıp çalışmadığı ve km . kontrolü yapılamadığı belirtilmiştir. Aracın anahtarının olduğu görüldüğü ve ruhsatının olmadığı beyan edildiği bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Vites durumu :Manuel 6vites ileri olarak belirtilmiştir.



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