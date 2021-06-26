2004 model Opel Zafire 1.6 icradan satılıktır! Ucuza satılık 2. el otomobil ilanları

T.C. İzmir İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2004 model Opel Zafire marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 72.000 lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



35HJU40 Plakalı , 2004 Model , OPEL Marka , ZAFİRE 1.6 Tipli , Z16XE20CS8982 Motor No'lu , W0L0TGF7542141710 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Rengi Gri , Aracın kontak anahtarının ve ruhsatının olmadığı, Sağ ön sis far camı, sol arkastap lamba camı ve ön tampon alt spoylerinin kırık olduğu, muhtelif yerlerinde çizik, sürtmü izlerinin ve güneş yanıklarının olduğu, araç içinde eksik parçasının olmadığı, koltuk döşemelerinin leke olduğu, Diğer taban, tavan ve kapı döşemelerinde model yılına bağlı yıpranmaların olduğu, motor kısmında eksik parça olmadığı, kontak anahtarı olmaması nedeniyle motorun çalışma kabiliyeti test edilemediği, ön ve arka lastiklerinin ömrünün tamamlamış olduğu ve stepnenin olmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.



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