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    • Otomobil
    • 25.06.2021 10:40
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    • 25.06.2021 10:40
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    2017 model Hyundai i10 marka araç icradan ucuza satışa çıktı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model Hyundai i10 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Ucuza araç almak isteyenler dikkat! Bu fırsat kaçmaz

    İstanbul Anadolu 23. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Hyundai i10 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 130 bin 740 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.07.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    34SG5719 Plakalı , 2017 Model , HYUNDAI Marka , i10 1,0 D-CVVT STYLE OV Tipli , G3LAHM327921 Motor No'lu , NLHA751ABHZ375911 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Motor Gücü 65HP, Motor Hacmi 998cm3, Rengi Kırmızı, 4+1 koltuklu, 5 kapılı, lastikleri yüzde elli aşınmış, tramer hasar kaydı görünmüyor, anahtar ve ruhsatı yoktur. Araç üzerinde muhtelif çizikler mevcut, ön tampon sol ve sağ kusmunda sürtme ve boya deformasyonu vardır, sağ arka çamurluk üzerinde göçük ve deformasyon vardır, sağ arka kapı üzerinde sürtme ve boya deformasyonu vardır. Hasarlı kısımların tamiri için özel servislerden 4.365,00 TL tamir masrafı bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2017 model Hyundai i10 marka araç icradan ucuza satışa çıktı