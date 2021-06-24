2011 model Ford Fiesta marka araç icradan satışa çıktı! Tarih belli oldu

İstanbul Anadolu 12. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Ford Fiesta marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 70 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

34ZJ5138 Plakalı , 2011 Model , FORD Marka , JA8- FIESTA 1.4 TDCI Tipli , AG75753 Motor No'lu , WF0JXXGAJJAG75753 Şasi No'lu , Rengi Siyah , 34 ZJ 5138 PLAKALI 2011 MODEL, SİYAH RENK,, FORD MARKA OTOMOBİL, MY FIESTA 1.4 TDCI TİPİ, DİZEL YAKIT, MANUEL VİTES, WF0JXXGAJJAG75753 ŞASE NUMARALIDIR. ARAÇ ANTAHTAR VE RUHSATI YOKTUR. ÖN VE ARKA TAMPON HASRALI, TAVAN DAHİL KUPA BÖLÜMÜNDE EZİK, ÇİZİK, KISMİ VURUKLAR MEVCUT, SAĞ ARKA JANT STEPNE TAKILI,LASTİKLER %50 DURUMDADIR, İÇ DÖŞEMELERDE DEFORMELER VARDIR.

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