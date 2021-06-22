Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Trafik sigortasında vatandaşların tazminatlarını en hızlı ve en şeffaf şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Ayrıca sigorta şirketlerimizin maliyetlerinin azalması ile poliçe fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlenmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Benli, trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının yasalaşmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, trafik sigortasında söz konusu adımla belirsizliklerin ortadan kalktığını belirtti.
Düzenleme ile artık trafik sigortasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanabileceğini aktaran Benli, "Böylelikle gerek sigortalılarımız ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketlerimiz açısından trafik sigortalarında tazminatlar öngörülebilirliğe kavuştu. Aynı şekilde şirketlerimizin bu sigorta ürününde yaşadığı fiyat oluşturma belirsizliği de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.