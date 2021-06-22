Düzenleme içinde bir başka önemli netlik de söz konusu poliçe kaynaklı ticari araçlar ve araç kiralama şirketlerine kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatların ödenmeyecek olması. Artık sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkat alınacak. Trafikten çekilecek ve hurdaya çıkmış araçlar da sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacaklar. Tüm bunlar sektörümüz için önemli belirsizlikler ve önemli bir maliyet kalemleri olarak önümüzde duruyordu. Bu durumun ortadan kalmış olmasında en önemli faydayı vatandaşlarımız elde etmiş oldu."