İstanbul Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Volkswagen marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 46 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

2DA696 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX355838 Motor No'lu , WVWZZZ3CZHE017983 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Tescil Belgesi:yok, görülmedi, Anahtar:yok, görülmedi, Kapılar: yok,sökülmüş, Km.:gösterge paneli yok, okunamamıştır. Araç durumu:atıl vaziyette, çalışmadığı,motor durumu: çalışmadığı, eksik parçalar mevcut...

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