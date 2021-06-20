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    • Otomobil
    • 20.06.2021 10:38
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    • 20.06.2021 10:38
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    2016 model fiyatıyla şaşırttı! İcradan satışta...

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2016 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti

    Volkswagen araç fiyatıyla şaşırttı! İcradan satışta...

    İstanbul Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Volkswagen marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 46 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.07.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    2DA696 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX355838 Motor No'lu , WVWZZZ3CZHE017983 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Tescil Belgesi:yok, görülmedi, Anahtar:yok, görülmedi, Kapılar: yok,sökülmüş, Km.:gösterge paneli yok, okunamamıştır. Araç durumu:atıl vaziyette, çalışmadığı,motor durumu: çalışmadığı, eksik parçalar mevcut...

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