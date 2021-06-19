2013 model Kia CEED STW mahkemeden satılıktır (İcradan satılık otomobil fiyatları)

T.C. Düzce 2. Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2013 model Kia CEED STW marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 170.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 81 EZ 188 Plakalı, 2013 Model , JD Tipli, D4FBDZ538005 Motor No'lu, U5YHN816BEL063462 Şasi No'lu KIA marka CEED STW DSL CONC PLUS 1.6 model hususi otomobil. Yakıt Tipi Dizel , Rengi Kırmızı , Dizel ve otomatiktir. Değişen parçası yoktur. Üç parçası boyalıdır. Motor ve mekaniğinde hiç bir problem yoktur. Tramer kaydı yoktur. 46.134 km'dedir.

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