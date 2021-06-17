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    • Otomobil
    • 17.06.2021 11:15
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    • 17.06.2021 11:15
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    2012 model marka araç icradan ucuza satışa çıktı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2012 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Bu ilan büyük ilgi çekti

    Balıkesir 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 85 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.07.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34VA5758 Plakalı, 2012 Model, 263- DOBLO 1.6 MULTİJET Tipli, 198A30006928933 Motor No'lu, NM426300009225173 Şasi No'lu, beyaz renkli, 6 ileri manuel vitesli kamyonet. Aracın anahtarı olmadığından kilometre tespiti yapılamamıştır. Aracın sol ön çamurluk ezik olup ezikten dolayı ön tampon tam yerine oturmamaktadır. Aracın sol arka kısım ile sağ ön çamurluk kısmen boyalıdır. Aracın direksiyonunun sol alt kısmında bulunan elektrik kutusunun kapağı olmayıp elektrik kabloları kopuk durumdadır. Aracın anahtarı ve ruhsatı yok.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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