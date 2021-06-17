Balıkesir 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Fiat Doblo marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 85 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34VA5758 Plakalı, 2012 Model, 263-FİAT DOBLO 1.6 MULTİJET Tipli, 198A30006928933 Motor No'lu, NM426300009225173 Şasi No'lu, beyaz renkli, 6 ileri manuel vitesli kamyonet. Aracın anahtarı olmadığından kilometre tespiti yapılamamıştır. Aracın sol ön çamurluk ezik olup ezikten dolayı ön tampon tam yerine oturmamaktadır. Aracın sol arka kısım ile sağ ön çamurluk kısmen boyalıdır. Aracın direksiyonunun sol alt kısmında bulunan elektrik kutusunun kapağı olmayıp elektrik kabloları kopuk durumdadır. Aracın anahtarı ve ruhsatı yok.

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