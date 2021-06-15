2011 model Mercedes-Benz E 220 CDI icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Kayseri İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Mercedes-Benz E 220 CDI marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



38ZL838 Plakalı , 2011 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E 220 CDI START Tipli , 65192430704495 Motor No'lu , WDD2120021A490196 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gümüş gri , Bilirkişi raporuna göre; Aracın ön tamponunun, ön farlarının, ön sinyal lambalarının, ön ızgarasının, ön marka ambleminin, aküsünün, hava filtresinin, radyatörünün, klima kondanserinin, elektronik beyninin, elektronik kablomalarının bir kısmının, hortum ve borularının bir kısmının, şanzımanın OLMADIĞI, Aracın boyasında muhtelif küçük çizikler ve kaportasında muhtelif küçük ezikler olduğu, kontak anahtarının ve ruhsatının olmadığı kapılarının açık olduğu tespit edilmiştir.

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