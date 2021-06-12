2017 model Mercedes c200 icradan satılıktır (İcradan satılık ikinci el otomobil ilanları)

T.C. Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Mercedes c200 markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 376.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34 YT 6298 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ Marka , R9MA500C061794 Motor No'lu , WDD2050371R296531 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,Mercedes C 200 1,6 AMG. 4X2. Satışa konu aracın; kapıları ve camları kapalı olduğu, tescil belgesi ve anahtarları görülmediği, aracın çalışıp çalışmadığı test edilemediği, km. Bilgisi öğrenilemediği, aracın muhtelif yerlerinde vuruk, ezik ve çizikler mevcut olduğu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarından: geçmiş hasar kaydı bulunmadığı, tespit edilmiştir.



İlana gitmek için tıklayınız