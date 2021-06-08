Kavak, ikinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
8 yaş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasını zorunlu hale getiren uygulamanın ikinci el araç sektöründe kayıt dışı ekonomiyi yarı yarıya engelleyeceğini ve satışı yapılan araçların takibinin kolaylaşacağını belirten Kavak, kademeli normalleşmeye dönülmesi, mevsimsel hareketlilik ve sıfır araçlarda yaşanan çip krizi nedeniyle ikinci el araçlara yönelik talebin yüzde 10-15 civarında arttığını ifade etti.
Kavak, son 3 ayda canlanmaya başlayan bu talebin henüz fiyatlara gözle görülür bir şekilde yansımadığının altını çizdi.