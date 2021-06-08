Bu sene ilk olarak Maslak'ta ardından Pendik'te açılan letgo oto+ merkezlerimize gelen müşterilerimizin ekspertiz ile kontrol edilen araçlarını en ufak çizik detayına kadar kaydediyor ve her araca özel bir portföy oluşturuyoruz. Aynı zamanda eğer müşterimiz yine merkezimizden bir araç satın almak isterse; 12 ay/20 bin km garanti ve TSE onaylı ekspertiz raporuna sahip araçlarımızın satışlarını letgo oto+ güvencesiyle gerçekleştiriyoruz. Kısacası deneyimli kadromuzu, kurum güvencesiyle birleştirerek; şeffaf, hızlı ve güvenli bir araç alım-satım deneyimini müşterilerimize sunuyoruz."