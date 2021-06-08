Ankara Batı İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Ford Fiesta marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06EB7354 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , FİESTA Tipli , FD03738 Motor No'lu , WF0DXXGAKDFD03738 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Mahalinde yapılan keşifte tespit edilen araca ilişkin, motor ve ekipmanlar yerinde olup muhtelif bölümlerde orta miktarda çizik görülmüştür. Aracın dış aksam durumunun iyi olduğu ve büyük hasar görünmemektedir. Sağ ön ve sol arka çamurluk sürtmeye bağlı olup, ufak onarımla giderilebilir. Sol arka kapıda çizik ve göçük var. Sol arka far plastik kısmı hasarlıdır. Değer tespiti istenilen araç üzerinde yapılan incelemede aracın kontak anahtarı olmadığı için km si tespit edilememiş, motorun sesli muayenesi yapılamamıştır. Anahtar yok, ruhsat var. araç çilingir marifetiyle açılmıştır. Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır. Ayrıca aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.

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